Экс-замминистра пропал без вести в Подмосковье

Бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин мог провалиться под лед реки в Подмосковье, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС заявил, что Ялунин «пропал в городском округе Одинцово в селе Аксиньино». Сообщается, что он «выехал на квадроцикле в поле и не вернулся». Указывается, что «телефона при нем не было». Ведутся его поиски.

Ялунин в 1998–2004 годах был руководителем Главного управления исполнения наказаний Минюста России. После этого до 2006 года занимал должность замминистра юстиции. Ялунин женат, у него четверо детей.

В мае сообщалось, что глава Минздрава Омской области Александр Мураховский пропал в лесу Большеуковского района во время катания на квадроцикле. Через несколько дней его нашли – он сам вышел к людям в районе села.