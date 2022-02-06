 

“Команда в голубых трусах”. Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах

06.02.2022, 1:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Семья Пресняковых. Мальдивы 2022”, – подписала она фото.

“Тут ведь потом главное – труселя с Володей не перепутать”, – отметил пользователь dunkan_maklaud_second.

“Если потеряются, найдут по шортам”, – прокомментировала markha2158.

“Команда в голубых трусах. Очень клево”, – написала zolotova.t.vlg.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Контекст:

Подольская родилась в 1982 году в Белорусской ССР. Она получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу “Фабрика звезд”.

Пресняков и Подольская поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Подольская в конце января сообщила, что вместе с мужем и детьми прилетела на Мальдивы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Погребинский спрогнозировал большой скандал между Украиной и УЕФА

31.07 / Утверждено постановление о выплатах на школьников со 2 августа

02.08 / Шмыгаль поручил за месяц подготовить список объектов для приватизации на 2022–2023 годы

07.09 / Кудрин призвал к приватизации

04.02 / Euronews – ВОЗ призывает Европу взять пандемию под контроль за счёт вакцинации

12.10 / Тихановская об использовании газа и спецсредств на марше пенсионеров: Акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом

17.10 / Назван срок завершения нехватки микрочипов на мировом рынке

08.10 / Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм “Веном 2”

18.03 / Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане заступилась за сжегших памятник детей

27.06 / Болгарская делегация поделилась впечатлениями от поездки в Крым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика