Депутат: В Сочи должно быть комфортно не только туристам

Партия «Новые люди» провела в Сочи конференцию «Сочи – реальность южной столицы», посвященную развитию города-курорта, в мероприятии приняли участие вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Даванков заявил, что речь шла о том, «как улучшить город Сочи и сделать его более гостеприимным не только для туристов, но и для самих жителей». Он указал, что «город развивается, и вместе с ним должна развиваться инфраструктура», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Наш депутат Сангаджи Тарбаев возглавляет комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Поэтому нам предстоит тесно взаимодействовать с мэрией Сочи и реализовывать совместные проекты, в том числе по поддержке бизнеса в условиях пандемии. — сообщил Даванков. – Важно, чтобы в Сочи было комфортно не только туристам, но и горожанам».

«Людям важно, чтобы с ними советовались. Как будет выглядеть набережная, как победить пробки, как очистить сточные воды. Одним из самых наболевших у жителей Сочи является вопрос частной собственности – земли, которую когда-то приобретали либо получали, а теперь право собственности оспаривается. Стоит отнестись к решению этих вопросов максимально внимательно»», – добавил он.

На конференции выступили представители предпринимательского сообщества, деятели искусства, общественники, добровольцы и волонтеры, обсуждая развитие малого и среднего бизнеса в Сочи, состояние торговли на южном курорте, проблемы ветхого и аварийного жилья, самовольных построек и арестов земельных участков, решение мусорных проблем.

Руководитель волонтерского движения «Семьи Сочи» София Минина рассказала о проблеме с выделением земельных участков: в очереди на получение земли стоят более 6 тыс. многодетных семей, некоторые ждут свой участок более десяти лет. За это время дети успевают достичь совершеннолетия, и право на меру социальной поддержки утрачивается. Даванков пригласил Минину в Москву: в апреле в Госдуме должны пройти слушания по мерам поддержки многодетных семей.

«Мы увезли с собой шесть страниц предложений. Часть из них рассмотрим на площадке Государственной думы. Кого-то пригласили в Москву, чтобы продолжить дискуссию. Важно, чтобы все, о чем мы говорили сегодня, было в дальнейшем реализовано. Поэтому мы вернемся в Сочи уже через месяц, чтобы рассказать о том, что удалось сделать», – подвел итоги конференции Даванков.

В тот же день депутаты партии «Новые люди» также встретились с мэром Сочи Алексеем Копайгородским, где главными темами стали развитие туристического потенциала, защита прав предпринимателей, а также планирование совместной работы в преддверии избирательной кампании.