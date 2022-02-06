Лукашенко рассказал о жестком разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что после задержания 33 россиян у него произошел жесткий разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» сообщил, что «жесткий разговор» произошел после того, как в Белоруссии «задержали этих ребят», а материалы «полностью ФСБ передали». При этом «тогда россияне не сказали» Минску, что «там крот какой-то был», сообщил президент Белоруссии.

«Мы начали расследовать, я с Путным трижды на эту тему говорил. Он говорит: «Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».

Глава белорусского государства сообщил, что примерно через неделю ситуация прояснилась.

В Белоруссии в 2020 году были задержаны 33 россиянина, 32 из которых, как утверждалось, были бойцами ЧВК Вагнера. Белорусская сторона подозревала их в планировании дестабилизации обстановки в стране перед президентскими выборами. Было возбуждено дело о подготовке терактов. Позже Белоруссия вернула Москве задержанных россиян, один житель РФ имел также белорусское гражданство и остался в Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что этот инцидент произошел в результате совместной операции спецслужб Украины и США.