 

Лукашенко рассказал о жестком разговоре с Путиным

06.02.2022, 0:56, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что после задержания 33 россиян у него произошел жесткий разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» сообщил, что «жесткий разговор» произошел после того, как в Белоруссии «задержали этих ребят», а материалы «полностью ФСБ передали». При этом «тогда россияне не сказали» Минску, что «там крот какой-то был», сообщил президент Белоруссии.

«Мы начали расследовать, я с Путным трижды на эту тему говорил. Он говорит: «Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».

Глава белорусского государства сообщил, что примерно через неделю ситуация прояснилась.

В Белоруссии в 2020 году были задержаны 33 россиянина, 32 из которых, как утверждалось, были бойцами ЧВК Вагнера. Белорусская сторона подозревала их в планировании дестабилизации обстановки в стране перед президентскими выборами. Было возбуждено дело о подготовке терактов. Позже Белоруссия вернула Москве задержанных россиян, один житель РФ имел также белорусское гражданство и остался в Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что этот инцидент произошел в результате совместной операции спецслужб Украины и США.



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