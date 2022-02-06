 

NASA и “Роскосмос” договорились снизить орбиту Международной космической станции

06.02.2022, 0:32, Новости дня
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“По просьбе американцев, для обеспечения условий проведения их экспериментов, мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 км, а на три километра меньше – 416”, – сказал начальник отдела баллистики “Энергии” Рафаил Муртазин.

Он отметил, что высоту в 416 км российская сторона может поддерживать “вплоть до принятия решения о затоплении станции”.

В “Роскосмосе” объяснили, что орбиту МКС меняют с помощью двигателей российского модуля “Звезда” и пристыкованных к станции грузовых кораблей “Прогресс МС”.

По данным российской космической корпорации, за время существования МКС ее орбиту корректировали 314 раз.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс.

В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года. В конце 2021 года стало известно, что работу МКС хотят продлить до 2030 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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