 

Женщины из делегации талибов попросили убежища в Норвегии

06.02.2022, 0:12, Новости дня
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Женщины, представлявшие гражданское общество в рамках делегации талибов (движение «Талибан» – организация, запрещенная ООН – прим. ВЗГЛЯД) в норвежском Осло попросили убежища в Норвегии, сообщил директор департамента информационных технологий афганского МИД Хирулла Шинвари.

«Женщины, которых пригласили на встречу в Норвегию, теперь попросили там убежища», – написал Шинвари на своей странице в Twitter, передает РИА «Новости».

Делегация посетила Осло с 23 по 25 января. По словам директора департамента экономики МИД Шафи Азам, женщины и молодежь часто «прикрываются» защитой гражданских свобод, чтобы получить убежище за границей.

Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании нового «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.



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