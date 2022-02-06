Захарова назвала Deutsche Welle машиной пропаганды НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала немецкую медиакомпанию Deutsche Welle пропагандистской машиной, сообщила о том, что таблоид Bild перешел границы морали и этики, а также призвала Госдеп выпустить доклад про фейки Bloomberg.

«То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя – натовская пропагандистская машина в действии», – сообщила Захарова в Telegram.

В эфире YouTube- канала «Соловьев Live» она также рассказала, журналисты из каких стран работали в корпункте DW в Москве. «А вы знаете, сколько работало в корпункте DW? 19 человек работает», – сообщила представитель МИДа. Она уточнила, что из «Германии – один человек, второй из США, третий то ли Британия, то ли Франция». «16 – как вы думаете, откуда? Граждане Российской Федерации», – приводит ее слова РИА «Новости».

Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания, хотя RT DE работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В ответ Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Московское бюро немецкой телекомпании закрылось. Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс выступил в поддержку Deutsche Welle.

Кроме того, Захарова задалась вопросом, «когда Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg?». Также она прокомментировала публикацию Bild о якобы имеющемся «плане» РФ по присоединению Украины. Захарова сказала: «Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров».

«На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики», – сообщила Захарова, указав на «Bild с публикацией якобы существующего прямо подетально расписанного плана нападения на Украину».

Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» РФ на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». МИД назвал авторов этих статей «настоящими извращенцами».