 

В Германии информагентство заявило об угрозе ухода немецких фирм из России

06.02.2022, 0:12, Новости дня
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Немецкое информационное агентство dpa утверждает, что существует угроза массового ухода фирм из Германии с российского рынка.

Dpa со ссылкой на германо-российскую внешнеторговую палату заявило, что в 2021 году количество немецких компаний, работающих в России, сократилось на 8%. Сейчас в РФ работает 3651 компания с немецким капиталом. При этом указывается, что в 2011 году таких было 6300. Как отмечает dpa, сокращение составило 42%.

Уход компаний в 2021 году dpa связывает с ограничениями из-за коронавируса – в частности, речь идет о необходимости сдачи тестов на COVID-19 для иностранцев. Кроме того, в качестве одной из причин называется угроза ужесточения санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, в ответ на предписание о прекращении спутникового и другого вещания RT DE в Германии оссия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Московское бюро немецкой телекомпании закрылось.

Тем временем западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» РФ на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».



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