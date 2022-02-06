 

Украина запланировала учения

06.02.2022, 0:06, Разное
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…по отключению от энергосетей РФ и Беларуси.

Украина планирует в рамках учений отключиться на 72 часа от энергосетей РФ и Беларуси для перехода на временную работу в изолированном режиме. Об этом со ссылкой на источники сообщило немецкое издание Welt am Sonntag.

По данным Welt, тестирование работы украинских сетей начнется уже 24 февраля. Следующие испытания пройдут этим летом.

Год назад власти Украины объявили о намерении полностью отсоединиться от российских и белорусских электросистем к 2023 году и интегрироваться в европейскую для обеспечения энергетической безопасности страны.

«С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети», — объяснял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Welt отмечает, что российский «Системный оператор Единой энергетической системы» готов к сотрудничеству с Украиной по отключению.

Источник: Новая газета



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