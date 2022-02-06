 

Собчак призвала Беглова вывезти из Петербурга снег и мусор

06.02.2022, 0:02, Новости дня
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Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала поездку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Белорусь, отметив, что сейчас крайне актуально вывезти из города снег и мусор.

Речь идет о поездке градоначальника в Минск, где он встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. В качестве презента Беглов привез кусочек блокадного хлеба из музея.

Собчак в своем телешоу раскритиковала Беглова за неудовлетворительную работу на своем посту и назвала его «самым ненавистным губернатором этой зимы». По ее словам, ему следует вывозить и Северной столицы только снег и мусор.

«Туда на днях приехал самый ненавистный губернатор этой зимы – Александр Беглов. <…>Хотя если Беглову что и следует вывозить из Питербурга, то только две вещи: а) снег и б)мусор»,

  – возмутилась телеведущая.

Первые снегопады прошли в Петербурге в конце декабря. Более месяца градоначальник и его команда не могли решить проблему с ликвидацией последствий выпавших осадков. А с начала 2022 года город столкнулся с последствиями неграмотно проведенной мусорной реформы.



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