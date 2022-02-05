Лукашенко заявил, что в случае войны с силами ОДКБ Украина продержится “максимум три-четыре дня”

“Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем”, – сказал он.

Лукашенко также заявил, что “как только чуть-чуть запахло” (видимо, он имеет в виду новый вооруженный конфликт), президент Украины “Володя Зеленский сразу трухнул”.

В том же интервью Лукашенко говорил, что в случае войны с Западом силы ОДКБ “будут стоять у Ла-Манша”, пока противник “развернется и перешлет какие-то войска”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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