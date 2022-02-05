Ляшко сообщил, что в Украине до конца года будет 385 кислородных станций

Он отметил, что в июле 2021 года в Украине функционировало только 50 кислородных станций. 118 станций в прошлом году закупили за средства государственной субвенции, часть из них уже установили.

“Кроме того, госпредприятие “Медицинские закупки Украины” приобрело дополнительно 225 станций, их поставки осуществляются уже сейчас. Сегодня проверил, как происходит установка одной из таких станций в больнице Одесской области. Таким образом, после завершения работ за один год количество постоянно действующих кислородных станций в Украине увеличится почти в восемь раз”, – заявил министр.

В Минздраве отметили, что в прошлом году “Медицинские закупки Украины” заключили договоры на закупку 225 станций общей стоимостью 648 млн грн.

“Производительность одной такой станции – 500 л/мин. Каждая из них имеет дополнительные газоанализаторы, расходомеры и возможность дистанционного управления. Благодаря этому больница сможет отслеживать, сколько она получает кислорода и какого качества”, – сообщили в Минздраве.

Контекст:

Кислородные станции необходимы для обеспечения кислородом больных коронавирусной инфекцией. В Минздраве отмечали, что из-за распространения штамма “Дельта” больным COVID-19 нужно было в пять раз больше кислорода, чем во время весенней волны пандемии.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что больницам Украины уже хватает медицинского кислорода. “Мы прошли пик этой волны заболевания – и медицинская система начинает дышать свободнее. У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим”, – сказал президент.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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