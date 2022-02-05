Российские биатлонисты взяли бронзу в смешанной эстафете

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Во время соревнований на стрельбище cпортсменам мешал сильнейший ветер. После первой половины гонки РФ отставала более чем на минуту, сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Победу одержала сборная Норвегии, преодолевшая дистанцию за 1 час 6 минут 45,6 секунды. Второе место заняла сборная Франции заняла второе место с отставанием на 0,9 секунды. Команда РФ отстала от победителей на 1,5 секунды.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла национальной сборной первую медаль XXIV зимних Олимпийских игр. В скиатлоне лыжники половину дистанции проходят классическим ходом, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.