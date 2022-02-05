 

Директор «Ленкома» рассказал о болезни Елены Яковлевой

05.02.2022, 23:27, Новости дня
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Директор «Ленкома» Марк Варшавер высказался о ситуации с массовым заболеванием актеров театра, а также прокомментировал тяжелое заболевание 60-летней народной артистки РФ Елены Яковлевой.

«Например, театр «Современник» сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет», – приводит слова Варшавера издание «Московский комсомолец».

Также руководитель рассказал о сложных отношениях между актерами разных поколений в коллективе. При этом он добавил, что решение ввести вторые составы во все спектакли позволило не останавливать работу в условиях, когда заболели в театре более сорока человек.

Варшавер не рассказал, связана ли болезнь Яковлевой с коронавирусом или речь идет о другой причине.

Напомним, актриса театра и кино, народная артистка РФ Елена Яковлева в марте 2021 года отметила юбилей. С этим ее поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин, отметив ее вклад в отечественное искусство.



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