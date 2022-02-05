Неизвестный сообщил о минировании терминала и четырех самолетов в Шереметьево

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05.02.2022, 23:26, Новости дня
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырех самолетов, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В аэропорт Шереметьево пришло анонимное сообщение с угрозами взрыва. Неизвестный сообщил о том, что заминирован терминал «В», а также четыре рейса», – передает ТАСС слова источника.

Уточняется, что в настоящее время на месте работают правоохранительные органы, которые обследуют территорию аэропорта.

Напомним, 31 января полицейские задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который заявил, что у него с собой взрывное устройство. 

Ранее мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета в Домодедово.



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