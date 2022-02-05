В Киеве Lexus врезался в полицейский автомобиль-фантом

“Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем. В результате ДТП пострадавшие отсутствуют. Служебный автомобиль-фантом получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу”, – написал он.

В отношении водителя составили протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

Билошицкий сообщил, что по состоянию на 5 февраля вынесли 12 807 постановлений о правонарушениях, зафиксированных “фантомами” в автоматическом режиме. Он отметил, что все четыре автомобиля продолжают работать.

25 января полицейские автомобили-фантомы начали следить за соблюдением правил дорожного движения на украинских дорогах.

“Автомобиль-фантом без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию, нарушитель будет получать штраф за превышение скорости”, – сообщил глава МВД Денис Монастырский.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10224913866026458

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. За год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД было вынесено почти 1,74 млн постановлений. Из них выполнено около 1,48 млн (оплачено штрафов на общую сумму 259,6 млн грн), подчеркивали в МВД.

В сентябре 2021 года Монастырский сообщил, что до конца года на дороги Украины выедут автомобили Нацполиции без опознавательных знаков, они будут скрыто контролировать скорость других автомобилей в движении. По его словам, в МВД уже есть четыре автомобиля, которые могут скрыто контролировать скорость, сейчас идут процессы их испытания и сертификации.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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