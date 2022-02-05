 

«Изолированы в коронапузыре» — корреспондент Welt поделилась впечатлениями от первого дня Игр в Пекине

05.02.2022, 22:58, Новости дня
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Олимпийские игры в Пекине напоминают «место приземления НЛО», рассказывает корреспондент немецкого телеканала Welt Мелани Хак. «Мы в этом коронапузыре действительно полностью изолированы и не можем из него выбраться», — добавила она, рассказав, что была свидетелем ряда «абсурдных сцен», когда китайцы дезинфицировали даже колёса автобусов, а в аэропорту людей встречали сотрудники в полностью закрытых защитных костюмах и полнолицевых масках.

Cегодня, после праздничной церемонии открытия Олимпийских игр, начинаются спортивные мероприятия — по крайней мере, для немцев, но не для всех. Олимпийские чемпионы Эрик Френцель и Теренс Вебер точно не смогут участвовать в лыжном двоеборье, так как у них обнаружен положительный тест на коронавирус. Им пришлось отправиться в карантинный отель.

У немецкой сноубордистки Анники Морген, выступающей во фристайле, всё сложилось лучше. 19-летняя спортсменка заняла 10-е место в квалификационных заездах и в результате попала в финал соревнований по слоупстайлу. Есть много тем для обсуждения. С нами на связи из Пекина олимпийский корреспондент Welt Мелани Хак. Мелани, официально Игры начались, праздничная церемония открытия была поистине торжественной. Какие у Вас первые впечатления от начала Игр?

МЕЛАНИ ХАК, олимпийский корреспондент Welt: Олимпийские игры — где бы они ни проходили — это, конечно же, мир в себе, этакое место приземления НЛО. Но эти игры из-за пандемии проходят в абсолютной изоляции. Можно стать свидетелем таких абсурдных сцен, когда дезинфицируют даже колёса автобусов. В аэропорту тебя приветствуют люди в полностью закрытых защитных костюмах и полнолицевых масках. Это специфический опыт.

Несмотря на небольшие проблемы с автобусами, организовано здесь всё хорошо. Но мы в этом коронапузыре действительно полностью изолированы и не можем из него выбраться. Так что до отъезда мы остаёмся в своём мире без возможности покинуть его. Церемония открытия была торжественной, но она оказалась в тени критики в адрес принимающей страны.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2022 года.



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