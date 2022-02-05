Deutschlandfunk – в Германии собираются клонировать генно-модифицированных свиней для трансплантации органов

Немецкие учёные из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана планируют клонировать генетически изменённых свиней, пишет Deutschlandfunk. Потом их будут разводить и использовать в качестве доноров органов для трансплантации человеку. Первые операции должны начаться уже через три года, рассказывает немецкое издание.



AP

Месяц назад впервые в истории была осуществлена пересадка свиного сердца человеку, пишет Deutschlandfunk. Это стало большим шагом в сфере трансплантации, ведь в будущем, возможно, животные смогут стать донорами и других органов.

В Мюнхенском университете имени Людвига и Максимилиана учёные уже сейчас проводят исследования в этом направлении. Местная команда экспертов собирается в этом году клонировать генетически изменённых свиней, а потом их разводить. В будущем они станут донорами органов для человека. Трансплантации планируется проводить уже через три года.

В Германии сейчас больше 8000 человек стоят в очереди на получение донорского органа. У свиней схожий с человеческим метаболизм, поэтому учёные надеются, что их органы будут пригодны и для людей в случае, если их генетически изменить. Впрочем, защитники прав животных выступают против таких проектов. Они утверждают, что животных нельзя использовать как склад запасных частей для человека.