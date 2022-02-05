 

Суд продлил на три месяца срок ареста ректору Смоленского вуза

05.02.2022, 22:41, Новости дня
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Суд продлил на три месяца срок ареста ректору Смоленского госуниверситета спорта Георгию Грецу, обвиняемому в растрате денежных средств образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе Смоленского СУСКР.

«Сегодня, 5 февраля, по ходатайству следователя Ленинским районным судом города Смоленска срок содержания под стражей руководителя учебного заведения и начальника структурного подразделения ВУЗа продлен на три месяца», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.  

Следствие считает, что ректор выплатил своим подчиненным премии в общей сумме 150 тыс. рублей за то, что они смонтировали систему водоподготовки в его загородном доме. Во время проверки прокуратура обнаружила, что на территории нацпарка «Смоленское Поозерье» расположено три земельных участка общей площадью более 30 тыс. квадратных метров, принадлежащих Грецу.

На счета организации, связанной с ректором, было перечислено 600 тыс. рублей из средств университета.

Арестовали ректора в декабре по делу о хищении 1,5 млн рублей, которые были потрачены на закупку сантехники в его дом и другие личные нужды. При обысках в загородном доме Греца нашли копию шапки Мономаха, биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюту, чучела животных и предметы роскоши.  



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