Ле Пен обещала вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен пообещала, что в случае ее победы на выборах страна выйдет из НАТО.

Выступая в Реймсе перед своими сторонниками, Ле Пен заявила, что Франции необходимо «свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков». Он заверила, что в случае ее победы на президентских выборах Франция «выйдет из объединенного командования НАТО», чтобы страну «не могли втянуть в чужие конфликты», передает РИА «Новости».

Как сообщила Ле Пен, в мире, который «придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место» в СБ ООН. Она заявила, что в Европе Франция «реформирует» ЕС, его заменят Европейским альянсом наций, работа которого «будет основана на суверенитете народов».

Напомним, кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс заявила, что обеспокоенность со стороны РФ в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не объявляет о своем участии в выборах главы государства из-за ситуации вокруг Украины.