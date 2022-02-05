 

Ле Пен обещала вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах

05.02.2022, 22:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен пообещала, что в случае ее победы на выборах страна выйдет из НАТО.

Выступая в Реймсе перед своими сторонниками, Ле Пен заявила, что Франции необходимо «свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков». Он заверила, что в случае ее победы на президентских выборах Франция «выйдет из объединенного командования НАТО», чтобы страну «не могли втянуть в чужие конфликты», передает РИА «Новости».

Как сообщила Ле Пен, в мире, который «придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место» в СБ ООН. Она заявила, что в Европе Франция «реформирует» ЕС, его заменят Европейским альянсом наций, работа которого «будет основана на суверенитете народов».

Напомним, кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс заявила, что обеспокоенность со стороны РФ в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не объявляет о своем участии в выборах главы государства из-за ситуации вокруг Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Компания Changan начала продажи обновленного кроссовера CS35 Plus

02.01 / Азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев

19.02 / Глава Укргидрометцентра: Холода вернутся уже через несколько дней

06.10 / Главу “Укрэксимбанка” отстранили, в Бабьем Яру прошла церемония памяти при участии трех президентов, цена на газ приближается к $2 тыс. Главное за день

11.01 / Ученые определили роль клеточного иммунитета в защите от COVID

01.07 / Китай потребовал от американских СМИ раскрыть данные о сотрудниках и финансах

31.10 / Мнения: Чужая псевдо-война в Европе

15.09 / Участник шоу “Танцы со звездами” Мельник публично ответил Кухар на критику в свой адрес

28.10 / За сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили перемирие, убит украинский военный – штаб ООС

14.01 / Токаев поручил смягчить наказание для задержанных за участие в беспорядках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика