 

МИД не увидел проблем в участии DW в поездке Шольца в Москву

05.02.2022, 22:41, Новости дня
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Россия не видит никаких проблем в том, чтобы журналисты медиакомпании Deutsche Welle сопровождали канцлера Германии Олафа Шольца в ходе его визита в Москву, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» на соответствующий вопрос Захарова ответила: «Конечно, какие проблемы», – передает РИА «Новости».

Напомним, официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт сообщил, что сотрудники медиакомпании Deutsche Welle приглашены сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву 15 февраля. 

Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания, хотя RT DE  работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В ответ Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Московское бюро немецкой телекомпании закрылось.



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