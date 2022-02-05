Новый стандарт Wi-Fi направит сигнал к мобильному гаджету

Беспроводная связь Wi-Fi стала для нас привычной. Однако мы же замечаем недостатки. Например, они проявляются в том, что скорость передачи данных меняется в зависимости от того, в какой позиции наше устройство находится по отношению к роутеру.

Новый стандарт Wi-Fi предполагает, что сигнал будет посылаться именно туда, где в данный момент находится приемное устройство. Если вы станете перемещаться по площади, роутер лучом будет посылать сигнал именно к вам.

Именно такие возможности предоставляет протокол 802.11 bf, поясняют эксперты. Кроме того, роутер научили реагировать на жесты пользователя, а также отличать их от других движений, например, домашнего животного. Такие технологии вскоре будут готовы к запуску в массовое производство.