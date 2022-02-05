 

Названа цена смартфона OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

05.02.2022, 22:32, Новости дня
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По сообщению компетентных источников, новый смартфон OnePlus Nord CE 2 Lite 5G обойдется розничному покупателю в 270 американских долларов. При этом у аппарата будет основная камера с датчиком на 64 Мп.

По информации источника, официальная презентация данной модели смартфона должна состояться в ближайшее время.

Однако уже понятно, что в аппарате установят дисплей с размером диагонали 6,59 дюйма. Изображение на нем отобразится с качеством в стандарте Full HD+. Также источник сообщает о наличии процессора Qualcomm Snapdragon 695, который обеспечит от 6 до 8 Гб оперативной памяти. Предполагаемый объем накопителя составит 128 либо 256 Гб. Быстрая зарядка на 33 Вт предназначена для батареи емкостью 5000 мАч.



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