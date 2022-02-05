Грузооборот морских портов Украины вырос за месяц почти на 50% – Шмыгаль
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“Грузооборот морских портов за январь вырос на 49%, что превышает показатель аналогичного периода 2021 года. По итогам месяца почти во всех портах объемы перевалки превышают показатели прошлого года”, – написал он.
Премьер назвал среди лидеров отрасли находящийся возле Николаева порт Ольвия, который стал “первым концессиональным портом” в Украине.
“Увеличение эффективности портовой инфраструктуры – это ожидаемый эффект от реализации модели государственно-частного партнерства. На очереди ряд других концессионных проектов в портовой отрасли, что позволит в дальнейшем увеличивать возможности отрасли”, – объяснил Шмыгаль.
https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/485718549784924
Всего в Украине восемь морских портов, пишет Министерство инфраструктуры. Наибольший рост грузооборота зафиксирован в январе в порту Рени Одесской области – в четыре раза больше.
Контекст:
26 июня 2020 года в концессию на 30 лет сдан Херсонский морской торговый порт. Договор подписан с компанией “Рисоил-Херсон”.
Морской порт Ольвия в начале декабря 2021 года передали в концессию катарской компании QTerminals. Срок соглашения – 35 лет.
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