 

Грузооборот морских портов Украины вырос за месяц почти на 50% – Шмыгаль

05.02.2022, 22:20, Новости дня
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“Грузооборот морских портов за январь вырос на 49%, что превышает показатель аналогичного периода 2021 года. По итогам месяца почти во всех портах объемы перевалки превышают показатели прошлого года”, – написал он.

Премьер назвал среди лидеров отрасли находящийся возле Николаева порт Ольвия, который стал “первым концессиональным портом” в Украине.

“Увеличение эффективности портовой инфраструктуры – это ожидаемый эффект от реализации модели государственно-частного партнерства. На очереди ряд других концессионных проектов в портовой отрасли, что позволит в дальнейшем увеличивать возможности отрасли”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/485718549784924

Всего в Украине восемь морских портов, пишет Министерство инфраструктуры. Наибольший рост грузооборота зафиксирован в январе в порту Рени Одесской области – в четыре раза больше.

Контекст:

26 июня 2020 года в концессию на 30 лет сдан Херсонский морской торговый порт. Договор подписан с компанией “Рисоил-Херсон”.

Морской порт Ольвия в начале декабря 2021 года передали в концессию катарской компании QTerminals. Срок соглашения – 35 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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