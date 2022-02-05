 

Вице-канцлер призвал снизить зависимость Германии от российского газа

05.02.2022, 22:20, Новости дня
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По словам министра, ФРГ должна “улучшить нашу готовность к следующей зиме”.

Он добавил, что кризис вокруг Украины вынуждает Германию “создавать другие возможности для импорта и диверсифицировать свои поставки, включая инфраструктурные вопросы”. По его словам, страна должна “действовать и лучше обезопасить себя”, иначе станет “пешкой в игре России”.

“Последние несколько недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также использует свои поставки газа против интересов Германии”, – сказал Хабек.

Он также заявил, что газопровод “Северный поток – 2” “не только усугубляет зависимость от российского газа, но и фокусирует внимание на уязвимом маршруте поставок”.

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2”, который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления “Газпрома” Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и “полностью готовы к эксплуатации”.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию “Северного потока – 2”. В компании ОГТСУ допустили, что “Газпром” попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что “Северный поток – 2” не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация “Северного потока – 2” возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что “Северный поток – 2” вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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