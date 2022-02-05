 

Соперником украинцев в матче за бронзу футзального Евро 2022 станет команда, которой проиграли все восемь раз

05.02.2022, 22:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Матч состоится 6 февраля в Амстердаме.

Соперник украинцев определился во втором полуфинале Евро 2022, в котором играли Португалия и Испания. Португальцы выиграли со счетом 3:2 и сыграют за золото турнира против России, которой сборная Украины проиграла с таким же результатом 2:3.

По данным УЕФА, с испанцами национальная сборная Украины по футзалу играла в своей истории восемь раз и все эти поединки проиграла с общим счетом 6:29.

Контекст:

На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла у Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе три очка.

В 1/4 финала Евро 2022 сборная Украины со счетом 5:3 победила команду Казахстана.

В рейтинге сборных, опубликованном на сайте УЕФА, сборная Украина по футзалу – восьмая в Европе. Лидер – Португалия. Испания – третья.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Глава жюри Каннского фестиваля назвал Путина “гангстером без морали и совести”

15.07 / Рада не будет рассматривать языковой законопроект Бужанского

09.01 / Россиян не оказалось среди задержанных за штурм Капитолия

11.12 / Пентагон назвал размеры военного флота США к началу 2030-х

21.07 / Под Оренбургом найдены древние артефакты из метеоритного железа

16.07 / Помпео соболезнует Украине в связи с убийством военного медика

29.05 / В РФ разрабатывают систему автономной навигации для беспилотников

21.01 / Министр обороны Великобритании – Лондон открыт к поставкам дополнительных вооружений Киеву

20.07 / Еврокомиссия и BBC выделили на поддержку иноагентов 56 млн рублей

06.12 / Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика