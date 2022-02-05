Друзья гуляли в лесу и случайно нашли огромный сапог, в котором жила женщина и зашли внутрь

Команда путешественников наша в лесной чаще уникальный дом, особенность которого заключалась в его форме – строение имело форму ботинка.

Это компактная хижина, которая вся поросла растительностью, при этом в не никто не бывал десятки лет.

Фасад дома остался в хорошем состоянии, чего не сказать о внутреннем убранстве – внутри находиться достаточно опасно.

Исследовали нашли о доме немного информации, согласно которой, в пятидесятых годах прошлого века здесь проживала женщина.

«Мы обнаружили странный дом рядом с утесом. Вероятно, когда-то здесь жила женщина, но подробными сведениями о ней мы не располагаем» – подписал фото один из участников группы.