 

В РФ решили продавать в ипотеку кладовки и машиноместа

05.02.2022, 21:56, Новости дня
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В РФ запустили ипотечную программу для покупки машино-мест и кладовок, минимальная ставка составит 10,7% при первоначальном взносе 20%, сообщила пресс-служба ВТБ.

«По данным ВТБ, в 2021 году спрос россиян на паркинги в новостройках увеличился в среднем на 20 – 30%. С учетом роста продаж в этом сегменте банк запустил специальную программу на покупку машино-мест и кладовок», – говорится в пресс-релизе, передает ТАСС. 

Оформить кредит можно будет при наличии паспорта и СНИЛС, при этом доступны как готовые, так и строящиеся объекты. Первоначальный взнос в рамках программы – не менее 20% от стоимости недвижимости, минимальная ставка – 10,7%, отметили в банке.

Минимальная сумма кредита на машино-место – 300 тыс. рублей, максимальная ограничена 4 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для других регионов РФ максимальная сумма составляет 2 млн рублей. Максимальная сумма на покупку кладовки для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 2 млн рублей и 1 млн рублей для других регионов. Срок кредита может достигать 30 лет, уточнили в ВТБ.

В банке рассчитывают, что новым продуктом в 2022 году смогут воспользоваться до 10 тыс. заемщиков, а объем сделок составит до 10 млрд рублей.

Ранее в кредитных организациях заявили, что банки будут продолжать повышать ставки по кредитам вслед за решением Центробанка по ключевой ставке, очередные ужесточения условий начнутся после новогодних праздников. 



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