 

Антонов обвинил США в попытках свести проблемы международной безопасности к Украине

05.02.2022, 21:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вашингтон пытается свести все сегодняшние проблемы международной безопасности к Украине, чтобы затушевать истинное положение дел, это абсолютно неправильно, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вы знаете, в Америке пытаются свести все сегодняшние проблемы к Украине. Я считаю, что это абсолютно неправильно, это попытка затушевать истинное положение дел», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, но пока трудно сказать, какие они будут.

Также Антонов отметил, что публикация американского агентства Bloomberg о вторжении РФ на Украину – это «безобразие», которое не поддается никакому объяснению. 

«Конечно, сегодня то, что случилось в ночи, ну, это просто безобразие, это не поддается никакому объяснению, когда опубликовали заготовки, которые, видимо, <…> стояли в «стенд-бай», когда нажать надо только на кнопку – и вылетает статья о том, что русские уже продвинулись там к Днепру или еще куда-либо», – сказал он.

Кроме того, российский посол заявил, что РФ не собирается нападать на Украину, Москве это не нужно и не отвечает ее интересам. «Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии – это просто чепуха», – сказал он.

Антонов добавил, что встреча представителей РФ и США по «раздражителям» прошла в Вене 3 февраля. «К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», – сказал он.

По его словам, посольство РФ в США намерено работать «до последнего дипломата» и делать все для нормализации двусторонних отношений.

«Я хочу сказать, это без пафоса, четко и ясно сказать. Мы будем здесь работать до последнего дипломата и делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения», – сказал он.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Найдены три пропавших в Гималаях российских альпиниста

01.08 / Объем денежных переводов в Украину вырос – Нацбанк

11.07 / Политика: Окружение Фургала подставило жителей Хабаровска

23.04 / Прогноз: до конца года будет изготовлено 5 миллионов планшетов Apple iPad Pro с дисплеями mini-LED

23.09 / Кабмин Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

05.07 / Крейсер «Москва» возвращается в Севастополь после похода в Средиземноморье

19.11 / СБУ задержала двух киевлян, которые за $500 тыс. обещали коммерсанту решить бизнес-вопросы через связи в Офисе генпрокурора

04.06 / Правозащитник сравнил с Холокостом планы властей Аризоны ввести казни в газовых камерах

27.03 / В Японии улучшили технологию получения водорода из воды

02.04 / “Черная пятница” для контрабандистов, ситуация на Донбассе и разговор с Байденом. Зеленский записал новое оборащение. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика