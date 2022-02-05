Антонов обвинил США в попытках свести проблемы международной безопасности к Украине

Вашингтон пытается свести все сегодняшние проблемы международной безопасности к Украине, чтобы затушевать истинное положение дел, это абсолютно неправильно, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вы знаете, в Америке пытаются свести все сегодняшние проблемы к Украине. Я считаю, что это абсолютно неправильно, это попытка затушевать истинное положение дел», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, но пока трудно сказать, какие они будут.

Также Антонов отметил, что публикация американского агентства Bloomberg о вторжении РФ на Украину – это «безобразие», которое не поддается никакому объяснению.

«Конечно, сегодня то, что случилось в ночи, ну, это просто безобразие, это не поддается никакому объяснению, когда опубликовали заготовки, которые, видимо, <…> стояли в «стенд-бай», когда нажать надо только на кнопку – и вылетает статья о том, что русские уже продвинулись там к Днепру или еще куда-либо», – сказал он.

Кроме того, российский посол заявил, что РФ не собирается нападать на Украину, Москве это не нужно и не отвечает ее интересам. «Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии – это просто чепуха», – сказал он.

Антонов добавил, что встреча представителей РФ и США по «раздражителям» прошла в Вене 3 февраля. «К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», – сказал он.

По его словам, посольство РФ в США намерено работать «до последнего дипломата» и делать все для нормализации двусторонних отношений.

«Я хочу сказать, это без пафоса, четко и ясно сказать. Мы будем здесь работать до последнего дипломата и делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения», – сказал он.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.