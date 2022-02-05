 

Посол заявил о неверии США в готовность РФ «идти до конца»

05.02.2022, 21:56, Новости дня
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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что не верит в готовность американской стороны «обрушить все отношения» с Россией.

По мнению Антонова, США считают, что РФ «не пойдет до конца». Он подтвердил при этом, что американские политики «просчитывают» ответ Москвы на возможное расширение американских санкций из-за ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канала «Соловьев Live».

«Это печальная, конечно, история, каждый день мы наблюдаем дискуссии в Конгрессе», – сказал он, добавив, что среди конгрессменов «есть полный консенсус в отношении того, что санкции нужны, вопрос лишь в их объеме и сроках». Как сообщил Антонов, «сегодня трудно сказать, какими будут» санкции. Он заявил: «Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России».

Посол сообщил, что в США прослеживаются опасения относительно сближения РФ и Китая. В американских СМИ после встречи президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина «посыл самый негативный».

Он также отметил, что латиноамериканские страны «тянутся» к России, хотя «вынуждены оглядываться, потому что эта самая санкционная дубинка занесена и над ними – только попробуйте сделать шаг в сторону РФ и Китая, мы на вас ее обрушим». По его словам, в США считают Латинскую Америку своими «задворками», куда РФ «лезть» не следует. 

Напомним, Антонов заявил, что Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине и затушевать истинное положение дел. Кроме того, российский посол заявил, что РФ не собирается нападать на Украину, Москве это не нужно и не отвечает ее интересам. Глава МИД Сергей Лавров заявил о налаживании партнерства с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа. США оценили возможность размещения Россией оружия в Латинской Америке.



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