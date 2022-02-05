Как болеется? – Личное мнение

Внимательно слежу за омикронной волной — очереди в поликлиники огромные. Заболели. Стоят. По всей стране:



Фото: РБК

Как работают врачи на Скорой, даже читать страшно. Сами болеют, бригад не хватает.

«Вообще, не все люди понимают, когда необходимо вызывать скорую. Иногда звонят и требуют бригаду из-за температуры 37,2°C. По какой-то причине они не могут вызвать врача на дом из поликлиники», — рассказывает врач Сокрой помощи Комсомолке.

Отказывать нельзя. Едут. В результате — снова огромная очередь, уже телефонная. Тем, кому действительно нужна срочная помощь, оказываются в одной очереди с теми, у кого 37 и насморк.

Читаю я это и считаю: декабрь и январь — это 2 месяца, правильно?

То есть, ровно в 2 раза больше, чем нужно, времени, чтобы после прививки выработался иммунитет — пусть, стопроцентно не спасающий от заражения! — снижающий на порядки риск тяжёлого течения Омикрона.

Вместо того, чтобы привиться вовремя и сейчас пить чай с малиной, не нагружая своими звонками врачей, эти граждане сидели в соцсетях и орали против «чипирования». А сейчас — чуть сопли! — звонят в Скорую, отвлекая врачей от тех, кому помощь в самом деле необходима.

Не спешу обвинять людей. Это в природе человека, когда свои сопли важнее инфаркта соседа.

Смотреть на это всё, тем не менее, очень грустно.

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