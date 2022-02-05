 

В компании Intel сравнили свои процессоры с аналогами производства AMD

05.02.2022, 21:47, Новости дня
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Эксперты их компании Intel провели исследование выпускаемых процессоров и определили реальное количество уязвимостей, которое, по их мнению, оказалось гораздо ниже, чем в продукции главного конкурента – AMD.

По тому поводу компания Intel опубликовала специальный доклад, в котором отметила, что ее специалисты обнаружили в своих процессорах 16 уязвимостей, тогда как в AMD оказалось 31 слабое место.

С другой стороны, Intel признает, что в графических ускорителях у них больше уязвимостей, чем в аналогичных устройствах AMD. Словом, конкуренция между двумя мега-компаниями достаточно напряженная, говорят специалисты. Она усиливается, несмотря на то, что на мировом рынке сохраняется острый дефицит полупроводниковых изделий.



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