В компании Intel сравнили свои процессоры с аналогами производства AMD

Эксперты их компании Intel провели исследование выпускаемых процессоров и определили реальное количество уязвимостей, которое, по их мнению, оказалось гораздо ниже, чем в продукции главного конкурента – AMD.

По тому поводу компания Intel опубликовала специальный доклад, в котором отметила, что ее специалисты обнаружили в своих процессорах 16 уязвимостей, тогда как в AMD оказалось 31 слабое место.

С другой стороны, Intel признает, что в графических ускорителях у них больше уязвимостей, чем в аналогичных устройствах AMD. Словом, конкуренция между двумя мега-компаниями достаточно напряженная, говорят специалисты. Она усиливается, несмотря на то, что на мировом рынке сохраняется острый дефицит полупроводниковых изделий.