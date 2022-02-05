 

Скандалы: «Стоило бы вывезти снег или мусор»: журналистка Собчак публично «прошлась» по губернатору Беглову

05.02.2022, 21:46, Разное
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Петербургский губернатор стал одним из героев нового выпуска программы телеведущей

Журналистка жестко раскритиковала градоначальника за существующие проблемы в Северной столице. Одним из поводов для язвительных реплик стал визит Беглова в Белоруссию, который состоялся на текущей неделе. «Туда на днях приехал самый ненавистный губернатор этой зимы — Александр Беглов. Вот вы спросите: где вообще Беларусь, а где вообще Петербург? Что вообще между ними общего?» — задалась вопросом Собчак.

Напомним, что губернатор во время визита в Минск передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко кусочек блокадного хлеба. Дочь первого мэра Петербурга обратила внимание на этот факт, подчеркнув, что из Северной столицы, в первую очередь, нужно вывезти снег и мусор.

«Хотя если Беглову что и следует вывозить из Питербурга, то только две вещи: а) снег и б)мусор», — отметила Ксения Собчак. 

Кроме того, телеведущая рекомендовала «намекнуть» Беглову о снегопадах, которые могут прийти в город в ближайшее время.



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