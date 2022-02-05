В Полтаве в торговом центре мужчина нанес ножевые ранения двум оппонентам, один из них скончался – полиция

Об инциденте правоохранителей уведомили медики.

“По предварительной версии следствия, в торговом центре возник конфликт между посетителями. Один из участников конфликта нанес ножевые ранения двум мужчинам. В результате полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте. Другому оказывается медицинская помощь”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, нож использовал мужчина 1959 года рождения.

“Решается вопрос о задержании фигуранта […], сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения”, – отметили в ведомстве.

Производство открыто по статьям об умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

Местный телеканал ІРТ уточнил со ссылкой на полицию, что в результате инцидента в ТЦ “Мир” скончался мужчина 1985 года рождения, ранения получил мужчина 1984 года рождения.

По данным PTV, погибший получил удар ножом в грудь. Злоумышленника задержали.

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