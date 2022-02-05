 

“Пока они там развернутся, мы будем стоять у Ла-Манша”. Лукашенко оценил силы стран ОДКБ в случае войны

05.02.2022, 21:34, Новости дня
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Лукашенко высказал мнение, что “большой войны в Европе” не будет, во-первых, потому, что люди привыкли к комфорту.

“Во-вторых, ОДКБ, что показало (БЕЛТА пишет, что речь о “миротворческой” операции в Казахстане. – “ГОРДОН”)? Пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они это знают”, – убеждает считающий себя президентом Беларуси Лукашенко.

Он отметил, что в Казахстане сил ОДКБ было “всего ничего, но мы показали”.

“В Европе будет проще. Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте”, – заявил Лукашенко.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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