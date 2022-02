Глава Еврокомиссии: Любая дальнейшая агрессия со стороны России будет встречена твердым ответом и жесткими санкциями

“Проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продолжающемся наращивании военных сил и дестабилизирующих действиях России в Украине и вокруг нее. Важно поддерживать тесную координацию между НАТО и ЕС в отношении следующих шагов, включая возможные санкции”, – заявил он.

Фон дер Ляйен сообщила о “тесной координации подготовки и реагирования на наращивание Россией военных сил и ее дестабилизирующие действия”.

“Хотя мы очень надеемся, что дипломатическое решение будет найдено, любая дальнейшая агрессия со стороны России будет встречена твердым ответом и жесткими санкциями”, – заявила она.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

