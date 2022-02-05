Федосеева-Шукшина корит себя за скандал во время последней встречи с Куравлевым

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина корит себя за небольшой скандал во время последней встречи с Леонидом Куравлёвым. Другу не понравилось присутствие музыканта Бари Алибасова на мероприятии, посвящённом 75-летию Василия Шукшина.

В какой-то момент, как пояснила сама Федосеева-Шукшина, к ней подошёл Куравлёв. Он весьма нелицеприятно высказался в адрес Алибасова и возмутился, почему музыкант находится в доме Шукшина. Также артист отметил, что вообще не стоило приглашать этого человека на мероприятие. В свою очередь актриса не стала демонстративно выгонять гостя и объяснилась, что подобное произошло не без её вмешательства. Лично Федосеева-Шукшина не приглашала Алибасова, но он сам попросил разрешения прийти.

После этого друзья не встречались лично, а 30 января Леонид Куравлёв умер в хосписе. Врачи диагностировали разрыв кровеносных сосудов в головном мозге, что и послужило причиной смерти. Также актёр перенёс вирусную пневмонию, на фоне которой и начались осложнения, пишет интернет-издание «Пятый канал».