 

Федосеева-Шукшина корит себя за скандал во время последней встречи с Куравлевым

05.02.2022, 21:28, Разное
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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина корит себя за небольшой скандал во время последней встречи с Леонидом Куравлёвым. Другу не понравилось присутствие музыканта Бари Алибасова на мероприятии, посвящённом 75-летию Василия Шукшина.
В какой-то момент, как пояснила сама Федосеева-Шукшина, к ней подошёл Куравлёв. Он весьма нелицеприятно высказался в адрес Алибасова и возмутился, почему музыкант находится в доме Шукшина. Также артист отметил, что вообще не стоило приглашать этого человека на мероприятие. В свою очередь актриса не стала демонстративно выгонять гостя и объяснилась, что подобное произошло не без её вмешательства. Лично Федосеева-Шукшина не приглашала Алибасова, но он сам попросил разрешения прийти.

После этого друзья не встречались лично, а 30 января Леонид Куравлёв умер в хосписе. Врачи диагностировали разрыв кровеносных сосудов в головном мозге, что и послужило причиной смерти. Также актёр перенёс вирусную пневмонию, на фоне которой и начались осложнения, пишет интернет-издание «Пятый канал».



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