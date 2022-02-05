 

Мнение: Пехотинец 2000

05.02.2022, 21:10, Разное
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Как в 1984-м году представляли образ пехотинца будущего из 2000 года.

Источник: Colonel Cassad



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