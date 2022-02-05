Ректору вуза в Дагестане предъявили обвинение в мошенничестве

Ректору Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что, по версии следствия, в 2015-2018 годы «ректор и несколько сотрудников вуза перечисляли средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц и в последующем их обналичивали».

Также они «подделывали подписи в платежных ведомостях о получении зарплаты и премий сотрудниками университета и получали с лицевого счета наличные деньги без их оприходования в кассу учебного заведения».

В результате были похищены деньги, выделенные вузу из федерального бюджета, на общую сумму более 90 млн рублей.

Ректору предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») и части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, по месту его жительства, регистрации и в служебном кабинете проведены обыски.

Также в суд для рассмотрения по существу были направлены уголовные дела в отношении двух бывших ведущих бухгалтеров Дагестанского государственного технического университета, обвиняемых в мошенничестве и служебном подлоге, передает РИА «Новости».

Ранее ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) задержали по делу о покушении на мошенничество с ущербом вузу в 1,4 млн рублей.

Также стало известно о задержании ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова.