 

В РФ оценили решение США восстановить «ядерные» исключения из режима санкций

05.02.2022, 21:06, Новости дня
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Восстановление США исключений, позволявших Ирану пользоваться помощью других стран в области мирного освоения атома, из режима санкций ускорит возвращение Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), выразил мнение постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Решение США восстановить «ядерные» исключения – это шаг в правильном направлении. Это поможет ускорить восстановление СВПД и взаимное возвращение США и Ирана к соглашению 2015 года. Такое решение можно рассматривать «как признак того, что венские переговоры вступили в финальную стадию», – написал он в своем Twitter.



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