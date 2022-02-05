 

Журналистов Deutsche Welle пригласили участвовать в поездке Шольца в Москву

05.02.2022, 21:06, Новости дня
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Представители медиакомпании Deutsche Welle приглашены сопровождать канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его визита в Москву 15 февраля, сообщил официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

«Во избежание каких-либо недоразумений: Deutsche Welle приглашена в поездку канцлера в Москву», – цитирует ТАСС Хебештрайта. 

Так он прокомментировал информацию газеты Tagesspiegel о том, что возглавляемое им правительственное ведомство печати якобы отказало Deutsche Welle в участии ее представителей в поездке в Россию.

Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания. Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.

В пятницу, 4 февраля, после решения в РФ запретить вещание Deutsche Welle в стране московское бюро немецкой телекомпании закрылось.



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