Такая любимая, но опасная прическа: как носить конский хвост без вреда для волос и здоровья

Некоторые вещи не выходят из моды долгие годы. Конский хвост — это одна из самых популярных причесок благодаря простому способу укладки волос. Многие женщины прибегают к ней за неимением лучшей идеи или в экстренных случаях. Но действительно ли безопасно стягивать резинкой волосы? Узнайте всю правду.

Конский хвост – это одна из самых популярных причесок каждой женщины, имеющей длинные волосы. Конский хвост удобен и практичен. Его можно завязать буквально за одну минуту. Однако туго стянутые волосы могут повредиться. Если их постоянно туго стягивать, это может вызвать их выпадение – тракционную алопецию. Также тугое стягивание волос может спровоцировать головную боль. На коже головы находятся нервные окончания, сосуды и железы, поэтому очень важно не завязывать конский хвост слишком туго, чтобы не напрягать кожу головы.

Конский хвост вызывает головную боль

Нельзя отрицать, что конский хвост – это быстрая и легкая прическа. Она выручит и тогда, когда волосы не находятся в идеальной форме.

Однако ношение этой прически в течение всего дня может вызвать раздражающие головные боли, которые иррадиируют по всей коже головы так сильно, что кажется, что сами волосы болят.

Причиной мигрени может стать высокий и очень тугой хвост, который удерживает волосы в натянутом состоянии и создает повышенную чувствительность нервов кожи головы, что может усиливать головную боль.

Конечно, эта прическа не является основной причиной мигрени, но она может усугубить симптомы за счет повышения чувствительности нервов в коже головы.

Никогда не завязывайте хвост на ночь

Искушение собрать волосы в хвост на ночь, чтобы не беспокоила их длина, велико. Такой вариант может иметь бесчисленные преимущества, например, волосы не спутываются, поэтому утром их легче расчесывать.

Однако лучше заплести косу, чем завязать хвостик, чтобы сохранить здоровье волос. Косу тоже нужно заплетать свободно, не стягивая волосы. Если они стянуты слишком туго, это вызывает нагрузку на волосяные луковички (фолликулы). Кроме того, в коже головы нарушается кровообращение. Это в конечном итоге приводит к выпадению волос и отмиранию луковичек.

Поэтому на ночь лучше предпочесть более мягкие прически. К примеру, можно собрать волосы с помощью атласной ленты. Важно учесть, что перед этим пряди нужно хорошенько высушить.

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Тракционная алопеция

Также нельзя завязывать хвост обычными резинками. Волосы из-за этого делаются ломкими и хрупкими.

Поскольку основной причиной выпадения волос является повторяющееся или длительное напряжение луковичек, лучшим решением будет чередование причесок. К примеру, сегодня завяжите конский хвост, а завтра заплетите косу.

Можете также дать волосам хотя бы один день отдыха, оставив их распущенными и избегая использования утюжка и фена.

Как проверить, что ваш хвост не вызывает тракционную алопецию? Обратите внимание на здоровье своих прядей в лобной и височной областях: воспалительный процесс сделает фолликулы меньше и менее плотными, что замедлит рост волос.

Уделите внимание выбору резинки для волос

Всегда нужно использовать аксессуары, которые не наносят вреда волосяному стержню.

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Следует слегка ослаблять резинку, если вы чувствуете боль. Еще лучше развязать хвост и переместить его немного выше или ниже, чтобы облегчить прическу.

Чтобы волосы не становились ломкими и хрупкими, выбирайте резинки с тканевым покрытием и не завязывайте хвост на одном и том же месте каждый день. Сейчас есть в продаже множество альтернатив резинкам. К примеру, очень быстро уложить волосы поможет заколка-крабик. Есть десятки вариантов этого аксессуара, поэтому выбрать подходящий очень легко. Такая заколка хорошо держит волосы и позволяет сделать прическу за пару минут.

Подводим итоги

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

Может ли прическа конский хвост вызывать головную боль? Может, если хвост завязан слишком туго, особенно в верхней части головы. Туго завязанный конский хвост может повредить волосяной стержень. Ежедневная укладка волос в идеальный хвост может вызвать воспаление фолликулов, ослабление волосяного стержня и тракционную алопецию.

Чтобы создать идеальный конский хвост, вам нужны правильные аксессуары. Также нужно периодически менять свою прическу.