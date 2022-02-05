Запоздалая установка светофором в Кронштадте стала предметом гордости Беглова

В СМИ появилась новость о новых светофорах в Кронштадте, установленных на пересечении Кронштадтского шоссе с Цитадельской дорогой и на проспекте Ленина. Установили их по личному требованию губернатора города Александра Беглова, объезжавшего Кронштадтский район еще в 2019 году. Иными словами, на монтаж светофоров ушло почти 3 года.

Стоит отметить, что оставить заявку на установку светофора может любой житель Санкт-Петербурга и ЛО. Для этого достаточно изложить свою инициативу в администрации района, после чего та направит предложение в комитеты Смольного по проектированию.

Однако при этом ничто не помешало пресс-службе Смольного выставить новость про установку светофоров в качестве личной заслуги губернатора. Это лишь ставит под сомнение компетенцию Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, как и компетенцию губернатора Беглова, который не может заставить работать своих подчиненных.

Ранее чиновники Смольного пытались создать иллюзию присутствия Беглова на городских строительных совещаниях, но в итоге губернатора никто там так и не увидел. Его отсутствие может подтвердить фотоотчет «Автодора» на официальном сайте.