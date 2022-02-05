 

Запоздалая установка светофором в Кронштадте стала предметом гордости Беглова

05.02.2022, 20:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В СМИ появилась новость о новых светофорах в Кронштадте, установленных на пересечении Кронштадтского шоссе с Цитадельской дорогой и на проспекте Ленина. Установили их по личному требованию губернатора города Александра Беглова, объезжавшего Кронштадтский район еще в 2019 году. Иными словами, на монтаж светофоров ушло почти 3 года.

Стоит отметить, что оставить заявку на установку светофора может любой житель Санкт-Петербурга и ЛО. Для этого достаточно изложить свою инициативу в администрации района, после чего та направит предложение в комитеты Смольного по проектированию.

Однако при этом ничто не помешало пресс-службе Смольного выставить новость про установку светофоров в качестве личной заслуги губернатора. Это лишь ставит под сомнение компетенцию Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, как и компетенцию губернатора Беглова, который не может заставить работать своих подчиненных.

Ранее чиновники Смольного пытались создать иллюзию присутствия Беглова на городских строительных совещаниях, но в итоге губернатора никто там так и не увидел. Его отсутствие может подтвердить фотоотчет «Автодора» на официальном сайте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Коронавирус довел Скандинавию до двойных стандартов

09.06 / Сальвадор первым в мире признал биткоин платежным средством

09.09 / Экономика: Польская альтернатива «Северному потоку-2» оставит Европу без газа

03.07 / Кибератака парализовала работу крупной сети супермаркетов Швеции. Bloomberg связало хакеров с Россией

22.05 / Украина завоевала первое в истории мужского карате золото чемпионата Европы

04.11 / В Китае обвинили Австралию в безответственности из-за конфликта с Францией и AUKUS

16.06 / В Индии открыли для посещений Тадж-Махал

08.08 / Изменение климата привело к ускорению вегетации растений

19.10 / В РФ не выявлено отличных от других стран штаммов коронавируса

07.11 / Прощание с Жванецким решили отменить из-за пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика