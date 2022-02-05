В РФ вышел дешевый смартфон Moto e20 за 8490 рублей

Новая бюджетная модель смартфона Moto e20 выходит на российский рынок. По имеющимся данным, цена нового аппарата составит всего лишь 8490 рублей. Цена нравится всем, но что за ней стоит?

Производитель сообщает о наличии экрана с диагональю 6,5 дюймов типа Max Vision HD+. Соотношение сторон в нем составляет 20 на 9.

Скромная селфи-камера на 5 Мп и основная с главным датчиком на 13 Мп вполне соответствует базовой стоимости, говорят эксперты. Также никого не должна беспокоить оперативная память, объем которой составляет только 2 Гб. И накопитель на 32 Гб за такие деньги – это также нормально. При этом объем аккумулятора составит 400 мАч. Правда, поддержка зарядного устройства ограничивается мощностью 10 Вт. Маловато, но что же делать?