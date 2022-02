Столтенберг обсудил с Макроном наращивание российских военных сил в Украине и вокруг нее

“Был рад поговорить с президентом Эммануэлем Макроном о наращивании российских военных сил в Украине и вокруг нее. Я высоко оцениваю его личную приверженность подходу НАТО: сдерживание/оборона и диалог”, – заявил он.

По словам Столтенберга, единство НАТО “имеет ключевое значение в этот критический момент”.

Good to speak to President @EmmanuelMacron on #Russia’s military build-up in & around #Ukraine. I commend his personal commitment to #NATO’s dual-track approach of deterrence/defence & dialogue. #NATO unity is key at this critical moment.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 5, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—