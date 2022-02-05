 

США призвали Японию рассмотреть возможность ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину – СМИ

05.02.2022, 20:44, Новости дня
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Собеседники агентства рассказали, что обращение поступило по дипломатическим каналам, и в нем содержится призыв усилить критику Москвы за ее агрессию.

Свой ответ Вашингтону Токио пока отложил, отмечает Kyodo. Это связано с опасениями японских властей о последствиях в отношениях с Россией, в том числе в связи с попыткой урегулирования территориального спора, касающегося Курильских островов.

Агентство утверждает, что в конце января во время переговоров с президентом США Джо Байденом премьер-министр Японии Фумио Кисида обещал “решительные действия” Токио “в ответ на любое нападение” России на Украину.

Kyodo отмечает, что после оккупации Россией Крыма в 2014 году Япония ввела санкции против Москвы аналогично с США и странами Европы, но “карательные меры Японии” оказались неэффективными.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В связи с этой эскалацией США и страны Европейского союза в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Байден 25 января не исключал и прямых санкций против президента РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вводить санкции против России до начала полномасштабной войны в Украине, а не после, глава государства считает, что санкции уже после полномасштабного вторжения России – это санкции не для защиты Украины, а для защиты Европы. 

31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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