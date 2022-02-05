 

Во всех районах Петербурга образовались снежные завалы из-за отсутствия своевременной очистки улиц

05.02.2022, 20:43, Разное
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Североатлантический циклон «Квин» принес в Санкт-Петербург небольшой снегопад. Коммунальные службы города снова не справились с уборкой улиц.
Сугробы и завалы снега расположились в центре Северной столицы, где узкие дороги и большой поток машин. Также осадки попали в спальные районы города. Петербуржцы возмутились, что по тротуарам невозможно пройти, а в автомобиле повышается риск ДТП. Снегопад соответствует норме северного города, но все же стал большой проблемой для коммунальщиков.

Одной из причин плохой уборки снега является нехватка рабочей силы и спецоборудования. Несмотря на это, губернатор Петербурга Александр Беглов еще осенью заявлял, что город полностью готов к зимнему сезону и приходу холодов. Текущая ситуация говорит об обратном. Завалы снега на дорогах, гололед в пешеходной зоне и свисающие с крыш глыбы льда стали причинами многочисленных аварий и травм.



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