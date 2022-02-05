 

В главной роли фильма «Карнавальная ночь» должна была играть Лилия Юдина

05.02.2022, 20:43, Разное
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Знаменитый новогодний фильм «Карнавальная ночь», полюбившийся большинству телезрителей и нескольким поколениям, был снят режиссёром Эльдаром Рязановым в 1956 году. Это был его первый самостоятельный художественный фильм, вышедший на большие экраны. Однако мало кто знает, что главную роль в фильме должна была сыграть не Людмила Гурченко, а другая актриса.
На роль главной героини фильма, Лены Крыловой, претендовали Ирина Скобцева, Лилия Юдина и Валерия Бескова. В итоге на главную роль была утверждена Лилия Юдина, очень талантливая, красивая и обаятельная актриса театра и кино. Её дебют состоялся в 1952 году – в фильме «Майская ночь, или Утопленница», где Юдина сыграла Панночку. В 1953 году стала актрисой Малого театра.

Уже были сшиты костюмы, подготовлены необходимые декорации, записаны песни, но в театре Лилию Витальевну не отпустили с гастролей, которые проходили одновременно со съёмкой легендарного фильма. Поэтому после профессиональных проб режиссёр Эльдар Рязанов утвердил малоизвестную актрису Людмилу Гурченко, которая незадолго до этого, в том же 1956 году, дебютировала в фильме «Дорога правды».

В настоящее время, несмотря на почтенный возраст, Лилия Витальевна Юдина продолжает выходить на театральную сцену, очень хорошо выглядит и полна оптимизма.

Источник: www.kp.ru



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