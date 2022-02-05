 

Недавно пропавшая Светлана Светличная нашлась, выписалась из больницы и выздоравливает

05.02.2022, 20:43, Разное
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Осенью 2021 года поклонники знаменитой советской и российской актрисы Светланы Светличной были чрезвычайно расстроены неприятной новостью – в октябре прошлого года 81-летняя актриса пропала в неизвестном направлении и, по словам её сына Алексея Ивашова, не выходила на связь. Поисками Светличной активно занимались работники полиции, волонтёры и неравнодушные люди. Вскоре она нашлась, затем попала в больницу.
Недавно актриса выписалась из больницы, в которой провела несколько месяцев. По некоторым слухам, Светличная была госпитализирована в одну из московских клиник, где ей диагностировали инсульт, однако этот диагноз в итоге не подтвердился. Светлане Афанасьевне нашли сиделку, которая будет приходить к ней три раза в день. Актриса заявила журналистам, которые пришли её навестить, что хочет жить одна, а родные и близкие люди – сын, невестка и внучка – планируют её навещать. О своём состоянии Светличная сказала: “Все хорошо. Если я с вами разговариваю вот так вот сидя, значит, я выздоравливаю”.

Невестка Светланы Афанасьевны положительно оценивает её состояние после лечения: “Она пролежала в больнице почти три месяца. Она адекватная, ходячая, доброжелательная…”

Источник: radiokp.ru



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